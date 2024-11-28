Усик назвал самого сильного противника в своей карьере
Киев • УНН
Украинский боксер Александр Усик признал бой с Тайсоном Фьюри самым тяжелым в своей профессиональной карьере. В декабре состоится матч-реванш между двумя лучшими боксерами тяжелого веса.
Украинский боксер Александр Усик не колебался, когда его спросили, кто его самый сильный противник, пишет УНН со ссылкой на Seconds Out.
Детали
Александр Усик победил каждого, с кем он сталкивался на профессиональном ринге за 12 лет с тех пор, как он ушел из любительского спорта.
В интервью Mail Sport Boxing его спросили, как бой с Тайсоном Фьюри оценивается с точки зрения его жесткости за все время.
"Первое место. Первое место по сложности, напряженности, эмоциям, первое место во всем", - ответил Усик.
Теперь Усик готовится к бою с "Цыганским королем" в декабре в матче-реванше, в котором снова двое лучших в дивизионе сразятся за превосходство в тяжелом весе.
Фьюри пообещал отомстить Усику за перенос боя и "испорченное" Рождество28 окт. 2024, 19:25 • 13913 просмотров