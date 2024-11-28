Усик назвал самого сильного противника в своей карьере

Украинский боксер Александр Усик не колебался, когда его спросили, кто его самый сильный противник, пишет УНН со ссылкой на Seconds Out.

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Александр Усик победил каждого, с кем он сталкивался на профессиональном ринге за 12 лет с тех пор, как он ушел из любительского спорта.

В интервью Mail Sport Boxing его спросили, как бой с Тайсоном Фьюри оценивается с точки зрения его жесткости за все время.

"Первое место. Первое место по сложности, напряженности, эмоциям, первое место во всем", - ответил Усик.

Теперь Усик готовится к бою с "Цыганским королем" в декабре в матче-реванше, в котором снова двое лучших в дивизионе сразятся за превосходство в тяжелом весе.

Фьюри пообещал отомстить Усику за перенос боя и "испорченное" Рождество