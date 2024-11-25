Британия создает специальную лабораторию для исследования ИИ, чтобы противодействовать новым угрозам

Великобритания объявила о создании специальной лаборатории для исследований безопасности ИИ на Конференции НАТО. Британия и ее союзники должны быть на шаг впереди в новой гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта, говорится в заявлении правительства Британии, передает УНН.

«НАТО необходимо продолжать адаптироваться к миру ИИ, потому что с развитием технологий развивается и угроза», - заявил канцлер герцогства Ланкастерского на конференции НАТО по киберзащите в Ланкастер-хаусе в понедельник.

Чтобы помочь Великобритании быть впереди в «новой гонке вооружений ИИ», канцлер герцогства Ланкастерского объявил о создании новой лаборатории исследований безопасности ИИ (LASR) для «защиты Великобритании и ее союзников от новых угроз», говорится в заявлении британского правительства.

Как сообщается, в лаборатории будут собраны промышленные, научные и правительственные эксперты мирового класса для оценки влияния ИИ на безопасность страны.

Отмечается, что хотя ИИ может усилить существующие киберугрозы, он также может создать более совершенные инструменты киберзащиты и предоставить спецслужбам возможности для сбора, анализа и получения более полезных разведданных.

Не сомневайтесь: Соединенное Королевство и другие присутствующие в этом зале следят за Россией. Мы точно знаем, что они делают, и мы противодействуем их атакам как публично, так и за кулисами. Из истории мы знаем, что умиротворение диктаторов, которые осуществляют агрессию против своих соседей, только поощряет их. Британия давно поняла, как важно твердо стоять на ногах перед лицом таких действий