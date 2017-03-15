Brexit без соглашения навредит в первую очередь Великобритании - Д.Туск

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34807 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103132 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118564 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177554 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129677 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124640 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117175 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106478 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

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Brexit без соглашения навредит в первую очередь Великобритании - Д.Туск

Brexit без соглашения навредит в первую очередь Великобритании - Д.Туск

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Отсутствие соглашения между Великобританией и Европейским союзом по Brexit плохо для всех, особенно для Великобритании. Об этом написал президент Европейского Совета Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Мы не будем пугаться угроз, отсутствие соглашения по Brexit является хорошей новостью для Великобритании и плохой для ЕС. Отсутствие соглашения навредит всем, особенно Великобритании", - написал Д.Туск.

We will not be intimidated by threats that no #Brexit deal is good for UK & bad for EU. No deal bad for everyone, above all for UK.

- Donald Tusk (@eucopresident) 15 марта 2017 г.

Он также настаивает на сохранении близких отношений с Великобританией: "Сделаю все, что в моих силах для того, чтобы Великобритания и ЕС остались близкими друзьями после Brexit и подчеркиваю, что двери ЕС всегда будут оставаться открытыми".

Will do everything in my power to make sure that UK , EU are close friends after #Brexit and stress that EU's door will always remain open.

- Donald Tusk (@eucopresident) 15 марта 2017 г.

Напомним, вечером в понедельник, 13 марта, обе палаты британского парламента поддержали внесенный правительством законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета II, скорее всего, одобрит законопроект о запуске процедуры Brexit в четверг, 16 марта.

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