Brexit без соглашения навредит в первую очередь Великобритании - Д.Туск

"Мы не будем пугаться угроз, отсутствие соглашения по Brexit является хорошей новостью для Великобритании и плохой для ЕС. Отсутствие соглашения навредит всем, особенно Великобритании", - написал Д.Туск.

We will not be intimidated by threats that no #Brexit deal is good for UK & bad for EU. No deal bad for everyone, above all for UK.

- Donald Tusk (@eucopresident) 15 марта 2017 г.

Он также настаивает на сохранении близких отношений с Великобританией: "Сделаю все, что в моих силах для того, чтобы Великобритания и ЕС остались близкими друзьями после Brexit и подчеркиваю, что двери ЕС всегда будут оставаться открытыми".

Will do everything in my power to make sure that UK , EU are close friends after #Brexit and stress that EU's door will always remain open.

- Donald Tusk (@eucopresident) 15 марта 2017 г.

Напомним, вечером в понедельник, 13 марта, обе палаты британского парламента поддержали внесенный правительством законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщал УНН, Королева Великобритании Елизавета II, скорее всего, одобрит законопроект о запуске процедуры Brexit в четверг, 16 марта.