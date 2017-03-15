Brexit без угоди нашкодить у першу чергу Британії - Д.Туск

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Відсутність угоди між Великобританією і Європейським союзом щодо Brexit погано для всіх, особливо для Британії. Про це написав президент Європейської Ради Дональд Туск у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Ми не будемо лякатися погроз, що відсутність угоди щодо Brexit є хорошою звісткою для Великобританії і поганою для ЄС. Відсутність угоди нашкодить всім, особливо Великобританії", - написав Д.Туск.

We will not be intimidated by threats that no #Brexit deal is good for UK & bad for EU. No deal bad for everyone, above all for UK.

— Donald Tusk (@eucopresident) 15 марта 2017 г.

Він також наполягає на збереженні близьких стосунків з Великобританією: "Зроблю все, що в моїх силах для того, щоб Британія і ЄС залишилися близькими друзями після Brexit і підкреслюю, що двері ЄС завжди залишатимуться відкритими".

Will do everything in my power to make sure that UK, EU are close friends after #Brexit and stress that EU's door will always remain open.

— Donald Tusk (@eucopresident) 15 марта 2017 г.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 13 березня, обидві палати британського парламенту підтримали внесений урядом законопроект щодо виходу Великобританії з Євросоюзу.

Як повідомляв УНН, Королева Великобританії Єлизавета II, найімовірніше, схвалить законопроект про запуск процедури Brexit в четвер, 16 березня.

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