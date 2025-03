Brexit без угоди нашкодить у першу чергу Британії - Д.Туск

"Ми не будемо лякатися погроз, що відсутність угоди щодо Brexit є хорошою звісткою для Великобританії і поганою для ЄС. Відсутність угоди нашкодить всім, особливо Великобританії", - написав Д.Туск.

Він також наполягає на збереженні близьких стосунків з Великобританією: "Зроблю все, що в моїх силах для того, щоб Британія і ЄС залишилися близькими друзями після Brexit і підкреслюю, що двері ЄС завжди залишатимуться відкритими".

Нагадаємо, увечері в понеділок, 13 березня, обидві палати британського парламенту підтримали внесений урядом законопроект щодо виходу Великобританії з Євросоюзу.

Як повідомляв УНН, Королева Великобританії Єлизавета II, найімовірніше, схвалить законопроект про запуск процедури Brexit в четвер, 16 березня.