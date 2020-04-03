Brent торгуется на уровне 28,55 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 28,55 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,64%.
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При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 23,86 доллара за баррель, потеряв 5,77%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник " - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.
После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель в первый раз с 2003 года. 30 марта нефть упала до 17-летнего минимума на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.