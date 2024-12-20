Бразилия голосует за важные изменения в государственных расходах: что решили?

Нижняя палата и Сенат Бразилии провели голосование по правительственному пакету из трех предложений, направленных на сокращение государственных расходов. Противник продолжает наступление на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Хотя некоторые изменения, включенные в пакет, могут уменьшить его фискальный эффект, правительство президента Луиса Инасио Лулы да Силвы настаивало на срочном принятии документов до начала парламентского отпуска на следующей неделе.

Сенат поддержал первое предложение, которое предусматривает запрет предоставления или расширения налоговых льгот в случае возникновения первичного дефицита государственного бюджета. Обсуждение других двух предложений продолжается.

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