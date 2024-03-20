Брал взятки стройматериалами: задержан работник ТЦК

Нацполиция разоблачила сотрудника Тернопольского военкомата, который взял взятку от уклониста стройматериалами. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Штаб-сержант систематически брал взятки товаром из магазина в обмен на обещание освободить от службы в армии. Сотрудника ТЦК задержали оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Тернопольщины, - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители отмечают, что пользуясь своим служебным положением и доступом к ведомственным базам, военнослужащий предлагал мужчинам призывного возраста помочь избежать мобилизации. За деньги фигурант обещал удалить из баз данных информацию о факте вручения повестки и не прибытия в военкомат военнообязанных. Свою услугу оценивал в 20-40 тысяч гривен.

Чтобы оставаться незамеченным, взяточник придумал собственную коррупционную схему. Уклонисты шли оплачивать в магазине выбранный злоумышленником товар, в том числе и стройматериалы, после чего передавали ему чек и накладную. С этими доказательствами оплаты фигурант или беспрепятственно забирал товар, или возвращал себе средства за него.

Правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас штаб-сержанту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное он может провести за решеткой до 10 лет.

Напомним

Сотрудник военного комиссариата в Одесской области предстанет перед судом за получение $7 000 взятки за незаконное снятие с воинского учета трех мужчин, чтобы помочь им избежать мобилизации.