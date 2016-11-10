Боевики осуществили 14 обстрелов на луганском направлении за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За сутки на луганском направлении боевики осуществили 14 обстрелов, при этом применялись минометы и бронетехника. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Отметим, что во время обстрелов, кроме легкого вооружения, противник неоднократно применял установки ЗУ-23-2, бронетехнику, а также минометы. Таким образом всего за сутки на луганском направлении произошло четырнадцать вражеских обстрелов, четыре - с использованием тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузяник.
Также он добавил, что на луганском направлении впервые за много дней в восточной части области, в частности в Станично-Луганском районе и в Счастье, было спокойно.
"Активные же боевые действия вчера начались после 12:00 и продолжались в Крымском, а также в Попаснянском районе", - сообщил А.Мотузяник.
Также он отметил, что агрессивные действия боевиков сразу же получили адекватный ответ со стороны сил АТО.
Как сообщал УНН, разведение сил и средств в Станице Луганской пока невозможно из-за того, что представители ОРЛО продолжают обстрелы на этой территории.