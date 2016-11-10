Бойовики здійснили 14 обстрілів на луганському напрямку за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За добу на луганському напрямку бойовики провели 14 обстрілів, при цьому застосовувалися міномети і бронетехніка. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Зазначимо, що під час обстрілів, окрім легкого озброєння, противник неодноразово застосовував установки ЗУ-23-2, бронетехніку, а також міномети. Таким чином всього за добу на луганському напрямку відбулося чотирнадцять ворожих обстрілів, чотири - з використанням важкого озброєння", - сказав О.Мотузяник.
Також він додав, що на луганському напрямку вперше за багато днів у східній частині області, зокрема у Станично-Луганському районі та у Щасті, було спокійно.
"Активні ж бойові дії вчора почалися після 12-ої години і тривали у Кримському, а також у Попаснянському районі", - повідомив О.Мотузяник.
Також він зазначив, що агресивні дії бойовиків одразу ж отримали адекватну відповідь з боку сил АТО.
Як повідомляв УНН, розведення сил і засобів у Станиці Луганській наразі неможливе через те, що представники ОРЛО продовжують обстріли на цій території.