Боевики собираются усилить "фильтрационные мероприятия" в "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Боевики собираются усилить "фильтрационные мероприятия" из-за постоянного "разоблачения их дислокаций силами АТО". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В западных и южных районах Донецка командование "1-го АК ДНР" потребовало от местных "военных комендатур" усилить "фильтрационные мероприятия" в связи с неоднократными случаями разоблачения расположения российско-террористических войск", - говорится в сообщении.
"Информационное сопротивление" добавляет, что по версии командования боевиков, в этих районах свободны находятся "украинские шпионы", которые собирают информацию о местах дислокации и перемещении подразделений оккупантов.
"Предполагается, что в районах, прилегающих к фронту, оккупанты ограничат передвижение местных жителей и усилят проверку транспорта", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, главари "ДНР" планируют передать "отчеты о преступлениях военных АТО" международным организациям.