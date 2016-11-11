Бойовики збираються посилити "фільтраційні заходи" у "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Бойовики збираються посилити "фільтраційні заходи" через постійне "викриття їх дислокацій силами АТО". Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"У західних і південних районах Донецька командування "1-го АК ДНР" зажадало від місцевих "військових комендатур" посилити "фільтраційні заходи" у зв'язку з неодноразовими випадками викриття розташування російсько-терористичних військ", - йдеться у повідомленні.
“Інформаційний спротив” додає, що за версією командування бойовиків, у цих районах вільно перебувають "українські шпигуни", які збирають інформацію про місця дислокації і переміщення підрозділів окупантів.
"Передбачається, що в районах, прилеглих до фронту, окупанти обмежать пересування місцевих жителів і посилять перевірку транспорту", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, ватажки “ДНР” планують передати “звіти про злочини військових АТО” міжнародним організаціям.