Боевики в сутки 58 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за сутки погибли двое украинских защитников , четверо получили ранения, еще один военнослужащий получил боевую травму.

"Наибольшее количество обстрелов враг совершил на Донецком направлении, где по позициям в районе Троицкого применил 122мм артиллерию. С минометов калибра 120 мм российско-оккупационные войска вели огонь по защитникам Авдеевки, Троицкого и Луганского. Минометы калибра 82мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы противник применял рядом Авдиивкы, Каменки, Песков, Новгородского и Луганского ", - указали в пресс-центре АТО.

"На Мариупольском направлении, по опорным пунктам украинских войск вблизи Красногоровки и Маринкы, враг бил из минометов калибра 82мм и гранатометов. А по защитникам Новогригорьевка и Водяного - из крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев в Широкино враг обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Павлополь и Гнутово бил вражеский снайпер ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганщине, по нашим позициям вблизи Новозвановка, враг применял 152 мм артиллерию, а минометы калибра 120 мм - неподалеку Крымского. С минометов калибра 82мм противник обстрелял защитников Новоалександровки, а по позициям вблизи Кряковка вел огонь из противотанковых гранатометов.

Чтобы погасить огневую активность противника наши военнослужащие открывали огонь отпор.