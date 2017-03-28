Бойовики за добу 58 разів обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що за добу загинули двоє українських захисників, четверо отримали поранення, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.

“Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на Донецькому напрямку, де по позиціям в районі Троїцького застосував 122мм артилерію. З мінометів калібру 120мм російсько-окупаційні війська вели вогонь по захисниках Авдіївки, Троїцького та Луганського. Міномети калібру 82мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував поруч Авдїївки, Камянки, Пісків, Новгородського, та Луганського,” — вказали у прес-центрі АТО.

“На Маріупольському напрямку, по опорних пунктах українських військ поблизу Красногорівки та Марїнки, ворог бив з мінометів калібру 82мм та гранатометів. А по оборонцях Новогригорівки та Водяного — з крупнокаліберних кулеметів. Морських піхотинців у Широкиному ворог обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2, а по захисниках Павлополя та Гнутового бив ворожий снайпер,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганщині, по нашим позиціям поблизу Новозванівки, ворог застосовував 152 мм артилерію, а міномети калібру 120мм — неподалік Кримського. З мінометів калібру 82мм противник обстріляв захисників Новоолександрівки, а по позиціям поблизу Кряківки вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Аби пригасити вогневу активність противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відсіч.