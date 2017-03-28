Бойовики за добу 58 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 58 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за добу загинули двоє українських захисників, четверо отримали поранення, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.
“Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на Донецькому напрямку, де по позиціям в районі Троїцького застосував 122мм артилерію. З мінометів калібру 120мм російсько-окупаційні війська вели вогонь по захисниках Авдіївки, Троїцького та Луганського. Міномети калібру 82мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував поруч Авдїївки, Камянки, Пісків, Новгородського, та Луганського,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Маріупольському напрямку, по опорних пунктах українських військ поблизу Красногорівки та Марїнки, ворог бив з мінометів калібру 82мм та гранатометів. А по оборонцях Новогригорівки та Водяного — з крупнокаліберних кулеметів. Морських піхотинців у Широкиному ворог обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2, а по захисниках Павлополя та Гнутового бив ворожий снайпер,” — додали в штабі.
Зазначають, що на Луганщині, по нашим позиціям поблизу Новозванівки, ворог застосовував 152 мм артилерію, а міномети калібру 120мм — неподалік Кримського. З мінометів калібру 82мм противник обстріляв захисників Новоолександрівки, а по позиціям поблизу Кряківки вів вогонь з протитанкових гранатометів.
Аби пригасити вогневу активність противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відсіч.