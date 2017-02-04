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Боевики за сутки 115 раз обстреляли силы АТО, погибли четверо военных - штаб

Киев • УНН

 • 8635 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 115 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Боевики за сутки 115 раз обстреляли силы АТО, погибли четверо военных - штаб

Сообщают о гибели трех военных, кроме того, семеро получили ранения.

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"На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галициновке. С 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Песках, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки. С стрелкового оружия - по Зайцево ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Талаковку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик. С гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкино - БМП и танк ", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Луганском направлении оккупанты со 152 и 122 миллиметровая артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер - по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли похороны в Марьинке.

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