Бойовики за добу 115 разів обстріляли сили АТО, загинули четверо військових – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 115 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють про гибель трьох військових, крім того, семеро поранено.
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“На Донецькому напрямку, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, окупанти вели вогонь по Галіцинівці. З 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів — по Авдіївці, Луганському, Троїцькому та Зайцевому. По Пісках, Кам’янці, Авдіївці та Луганському — неодноразово вогонь вели танки. З стрілецької зброї — по Зайцевому,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляно Талаківку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів — Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Чермалик. З гранатометів — Гнутове. По Павлополю вогонь вів снайпер. По Водяному та Лебединському — БМП, по Чермалику ПТРК, а по Широкиному — БМП та танк,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку окупанти зі 152 та 122 міліметрова артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Троїцькому, Попасній, Новоолександрівці та Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї — по Кримському та Катеринівці. Гранатомети і снайпер — по Станиці Луганській та Валуйському. Зенітні установки вели вогонь по Троїцькому.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли похорони у Мар’їнці.