Боевики с начала суток 66 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. С начала суток боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом, по состоянию на 18 часов, зафиксировано 66 обстрелов", - говорится в сообщении.
Отмечается, на донецком направлении используя РСЗО БМ-21 Град оккупанты вели огонь по Галицинивки. С 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Песках и Луганскому - неоднократно огонь вели танки.
На мариупольском с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Талаковка. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединский, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык. С гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяное - БМП, по Чермалык ПТРК, а по Широкино - танк.
На луганском с 152 миллиметровой артиллерии боевики стреляли по Новозвановке, а из 120 и 82 миллиметровых минометов - по Троицкому, Попасной и Новозвановке. Гранатометы использовали обстреливая Крымское.
Как сообщал УНН, за эти сутки зафиксировано самое интенсивное ведение огня по украинским позициям за последний год .