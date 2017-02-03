Бойовики з початку доби 66 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. З початку доби бойовики 66 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загалом, станом на 18 годину, зафіксовано 66 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, на донецькому напрямку використовуючи РСЗВ БМ-21 Град окупанти вели вогонь по Галіцинівці. З 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів — по Авдіївці, Луганському, Троїцькому. По Пісках та Луганському — неодноразово вогонь вели танки.
На маріупольському з РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Талаківку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів — Водяне, Красногорівку, Новотроїцьке, Лебединське, Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Чермалик. З гранатометів — Гнутове. По Павлополю вогонь вів снайпер. По Водяному — БМП, по Чермалику ПТРК, а по Широкиному — танк.
На луганському з 152 міліметрової артилерії бойовики стріляли по Новозванівці, а з 120 та 82 міліметрових мінометів — по Троїцькому, Попасній та Новозванівці. Гранатомети використовували обстрілюючи Кримське.
Як повідомляв УНН, за цю добу зафіксовано найінтенсивніше ведення вогню по українських позиціях за останній рік.