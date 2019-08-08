Боевики уже четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил боевики совершили четыре провокационных обстрела позиций украинских военных. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 8 августа, российско-оккупационные войска продолжили нарушение "режима тишины". Враг совершил четыре провокационные обстрела наших позиций", - сказал Гуцуляк.
По его словам, около 01:00 ночи было зафиксировано ведения огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 6:30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного.
После 09:25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого.
"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - отметил представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, 7 августа боевики десять раз нарушили режим прекращения огня.