Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"

"Огонь боевики открыли вчера после 20:00 и почти час вели прицельные обстрелы из стрелкового оружия и минометов. Более десятка гранат разорвались рядом с блокпостом, на котором несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, днем ранее боевики из этого же населенного пункта также обстреляли контрольный пост "Марьинка". Они вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Несколько гранат разорвались рядом с контрольным постом.