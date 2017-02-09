Бойовики вкотре обстріляли контрольний пост "Мар'їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Донеччині з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній території, незаконні збройні формування знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Вогонь бойовики відкрили учора після 20-ї години та майже годину вели прицільні обстріли зі стрілецької зброї та мінометів. Понад десяток гранат розірвалися поряд з блокпостом, на якому несуть службу прикордонники спільно військовослужбовцями Збройних сил", - йдеться в повідомленні.
У результаті обстрілів постраждалих немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, днем раніше бойовики із цього ж населеного пункту також обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”. Вони вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Декілька гранат розірвалося поряд з контрольним постом.