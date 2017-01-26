Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка", пострадавших среди гражданского населения и пограничников нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"С 21.30 до 23.30 террористы осуществляли обстрел из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и минометов в направлении контрольного поста "Марьинка". Огонь велся со стороны лесополосы временно неподконтрольного н.п. Александровка", - сообщили в ГПСУ.
Также отмечается, что пропускные операции в КПВВ "Марьинка" в настоящее время не осуществлялись.
Пострадавших среди гражданского населения и персонала пограничного ведомства нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.