Боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка"

"С 21.30 до 23.30 террористы осуществляли обстрел из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и минометов в направлении контрольного поста "Марьинка". Огонь велся со стороны лесополосы временно неподконтрольного н.п. Александровка", - сообщили в ГПСУ.

Также отмечается, что пропускные операции в КПВВ "Марьинка" в настоящее время не осуществлялись.

Пострадавших среди гражданского населения и персонала пограничного ведомства нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.