Бойовики вчергове обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Незаконні збройні формування вчергове обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”, постраждалих серед цивільних громадян та прикордонників немає. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“З 21.30 до 23.30 терористи здійснювали обстріл зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів та мінометів в напрямку контрольного посту „Мар’їнка“. Вогонь вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка”, — повідомили у ДПСУ.
Також зазначається, що пропускні операції в КПВВ “Мар’їнка” в цей час не здійснювалися.
Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.