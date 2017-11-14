Боевики удерживают 157 украинцев в местах неволи и в ОРДЛО - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Количество украинских заложников, которых удерживают боевики, возросло до 157 человек. Об этом рассказала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Следствием российской вооруженной агрессии является более 10000 погибших украинцев, больше 20 тыс. раненых. Растет число заложников - на сегодня 157 украинцев незаконно удерживаемых в местах неволи и в ОРДЛО, десятки в РФ. В течение 14 месяцев нет никакого прогресса в вопросе освобождения пленников", - отметила Геращенко.
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По словам первого вице-спикера, во время встречи с послами стран-членов Совета Европы она призвала международных партнеров использовать все посреднические усилия для освобождения на примере Турции, которая способствовала освобождению крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
Ранее Геращенко заяивла, что боевики удерживают в заложниках 152 человека.