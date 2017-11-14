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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 17877 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 32286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 39178 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 38318 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100516 просмотра

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11:14 • 89105 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98195 просмотра

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Боевики удерживают 157 украинцев в местах неволи и в ОРДЛО - Геращенко

Боевики удерживают 157 украинцев в местах неволи и в ОРДЛО - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 12136 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Количество украинских заложников, которых удерживают боевики, возросло до 157 человек. Об этом рассказала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Следствием российской вооруженной агрессии является более 10000 погибших украинцев, больше 20 тыс. раненых. Растет число заложников - на сегодня 157 украинцев незаконно удерживаемых в местах неволи и в ОРДЛО, десятки в РФ. В течение 14 месяцев нет никакого прогресса в вопросе освобождения пленников", - отметила Геращенко.

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По словам первого вице-спикера, во время встречи с послами стран-членов Совета Европы она призвала международных партнеров использовать все посреднические усилия для освобождения на примере Турции, которая способствовала освобождению крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Ранее Геращенко заяивла, что боевики удерживают в заложниках 152 человека.

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