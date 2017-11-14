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Бойовики утримують 157 українців у місцях неволі та в ОРДЛО – Геращенко

Бойовики утримують 157 українців у місцях неволі та в ОРДЛО – Геращенко

Київ • УНН

 • 12149 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кількість українських заручників, яких утримують бойовики, зросла до 157 осіб. Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

“Наслідком російської збройної агресії є понад 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених. Зростає кількість заручників — насьогодні 157 українців незаконно утримуваних у місцях неволі та в ОРДЛО, десятки в РФ. Протягом 14 місяців немає жодного прогресу у питанні звільнення бранців”, — зазначила Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко закликала створити у бюджеті спецфонд для підтримки політв'язнів Кремля

За словами першого віце-спікера, під час зустрічі з послами країн-членів Ради Європи вона закликала міжнародних партнерів використати всі посередницькі зусилля задля звільнення, на прикладі Туреччини, яка сприяла звільненню кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Раніше Геращенко заяивла, що бойовики утримують в заручниках 152 людини.

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