Бойовики утримують 157 українців у місцях неволі та в ОРДЛО – Геращенко

“Наслідком російської збройної агресії є понад 10 тисяч загиблих українців, більше 20 тисяч поранених. Зростає кількість заручників — насьогодні 157 українців незаконно утримуваних у місцях неволі та в ОРДЛО, десятки в РФ. Протягом 14 місяців немає жодного прогресу у питанні звільнення бранців”, — зазначила Геращенко.

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За словами першого віце-спікера, під час зустрічі з послами країн-членів Ради Європи вона закликала міжнародних партнерів використати всі посередницькі зусилля задля звільнення, на прикладі Туреччини, яка сприяла звільненню кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Раніше Геращенко заяивла, що бойовики утримують в заручниках 152 людини.