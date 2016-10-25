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15 марта, 19:03 • 115706 просмотра

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Боевики сегодня 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

Боевики сегодня 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

Киев • УНН

 • 6895 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования осуществили в течение сегодняшнего дня 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

"За сегодня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск по позициям Вооруженных Сил Украины зафиксировано 12 случаев открытия огня", - говорится в сообщении.

Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Там боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ.

"Вблизи Старогнатовки и Марьинки боевики использовали против украинских защитников стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы, огонь снайперов, а в Красногоровке и Водяное - минометы калибра 82мм", - сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении, отметили в пресс-центре, оккупанты 4 раза нарушали режим тишины в районе Авдеевки.

Сообщается, что в сторону подразделений сил АТО противник использовал одновременно пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм.

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