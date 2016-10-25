Бойовики сьогодні 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування здійснили протягом сьогоднішнього дня 12 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“За сьогодні в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ по позиціях Збройних Сил України зафіксовано 12 випадків відкриття вогню”, — йдеться в повідомленні.
Найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку. Там бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ.
“Поблизу Старогнатівки та Мар’їнки бойовики використовували проти українських захисників стрілецьку зброю, кулемети, гранатомети, вогонь снайперів, а в Красногорівці і Водяному — міномети калібру 82мм”, — повідомили у штабі АТО.
На донецькому напрямку, зазначили у прес-центрі, окупанти 4 рази порушували режим тиші в районі Авдіївки.
Повідомляється, що в бік підрозділів сил АТО противник використав одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети калібру 120мм.