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Боевики обстреляли позиции ВСУ под Мариуполем

Боевики обстреляли позиции ВСУ под Мариуполем

Киев • УНН

 • 8586 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 января. УНН. Боевики бомбят позиции под Мариуполем. Об этом УНН корреспонденту сообщает пресс-офицер оперативно-тактической группы сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

Так, 20 снарядов САУ упали в 500 метрах от мариупольского поселка Сартана. Сорок раз российско-оккупационные войска обстреливали вчера позиции украинских военнослужащих на Мариупольском направлении.

Войска террористов из РФ продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения. За минувшие сутки зафиксировано 7 случаев применения боевиками запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Вчера из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по позициям вблизи Водяного и Красногоровки.

Вечером они применили тяжелую артиллерию и против мирного населения. Около 23:00 на участке местности в 500 метрах от западной окраины населенного пункта Сартана разорвались 20 152-миллиметровых снарядов. Обстрел велся с временно оккупированного села Ужовка.

В течение суток, по состоянию на 6:00 утра, на Мариупольском направлении было зафиксировано уже 7 обстрелов сил АТО. В самом начале суток из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции украинских войск под Новогригорьевкой. Минометный обстрел велся со стороны н.п. Новая Ласпи. В это же время из 120-мм минометов со стороны Докучаевска были обстреляны украинские позиции вблизи Новотроицкого. Также из 122-мм САУ были прицельно обстреляны позиции морских пехотинцев под Водяным. В течение ночи из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики неоднократно вели обстрел позиций сил АТО под Широкино и Гнутово.

Сейчас обстрел позиций боевиками продолжается. Российские террористы продолжают применять тяжелое вооружение. Жители Мариуполя слышат работу вражеской артиллерии.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

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