Бойовики обстріляли позиції ВСУ під Маріуполем
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Бойовики бомблять позиції під Маріуполем. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-офіцер оперативно-тактичної групи сектора "Маріуполь" Іван Чміль.
Так, 20 снарядів САУ впали в 500 метрах від маріупольського селища Сартана. Сорок разів російсько-окупаційні війська обстрілювали учора позиції українських військовослужбовців на Маріупольському напрямку.
Війська терористів із РФ продовжують обстріли з усього наявного у них озброєння по всій лінії зіткнення. За минулу добу зафіксовано 7 випадків застосування бойовиками забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Вчора з 152-міліметрової і 122-міліметрової артилерії терористи вели вогонь по позиціях поблизу Водяного і Красногорівки.
Увечері вони застосували важку артилерію і проти мирного населення. Близько 23:00 на ділянці місцевості в 500 метрах від західної окраїни населеного пункту Сартана розірвалися 20 152-міліметрових снарядів. Обстріл вівся з тимчасово окупованого села Ужовка.
Протягом доби, станом на 6:00 ранку, на Маріупольському напрямку було зафіксовано вже 7 обстрілів сил АТО. На самому початку доби з 120-мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції українських військ під Новогригорівкою. Мінометний обстріл вівся з боку н.п. Нова Ласпа. В цей же час з 120-мм мінометів з боку Докучаєвська були обстріляні українські позиції поблизу Новотроїцького. Також з 122-мм САУ були прицільно обстріляні позиції морських піхотинців під Водяним. Протягом ночі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики неодноразово вели обстріл позицій сил АТО під Широкине і Гнутове.
Наразі обстріл позицій бойовиками триває. Російські терористи продовжують застосовувати важке озброєння. Жителі Маріуполя чують роботу ворожої артилерії.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.