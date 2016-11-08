Боевики обстреляли мирную Красногоровку

Вследствие артудара в городе Красногоровка возле многоэтажек прямым попаданием в крышу разрушен гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет. На месте обстрела работает полиция.

Минометный обстрел со стороны боевиков начался около 19:00. Прямым попаданием повреждены гараж и автомобиль ВАЗ 2108, который находился внутри.

На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Последствия обстрела задокументированы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.