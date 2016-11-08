Бойовики обстріляли мирну Красногорівку
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Бойовики обстріляли Красногорівку в Донецькій області. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП в Донецькій області.
Внаслідок артудару в місті Красногорівка біля багатоповерхівок прямим попаданням в дах зруйнований гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає. На місці обстрілу працює поліція.
Мінометний обстріл з боку бойовиків почався близько 19:00. Прямим попаданням пошкоджені гараж та автомобіль ВАЗ 2108, який знаходився всередині.
На місці працює слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції. Наслідки обстрілу задокументовані.
За цим фактом порушено кримінальну виробництво за ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.