Боевики не пропустили 26 тонн гумпомощи на оккупированный Донбасс

"Недавно в КПВВ "Майорское" было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации "Человек в беде". Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем ​​незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причин не пропуска", - говорится в сообщении.