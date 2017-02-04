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Боевики не пропустили 26 тонн гумпомощи на оккупированный Донбасс

Киев • УНН

 • 7871 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Боевики не пропустили четыре грузовика с 26 тоннами гуманитарной помощи на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Боевики не пропустили 26 тонн гумпомощи на оккупированный Донбасс

"Недавно в КПВВ "Майорское" было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации "Человек в беде". Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем ​​незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причин не пропуска", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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