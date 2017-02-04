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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики не пропустили 26 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Київ • УНН

 • 7871 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Бойовики не пропустили чотири вантажівки з 26 тоннами гуманітарної допомоги на окуповану територію Донбасу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Бойовики не пропустили 26 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

"Нещодавно в КПВВ “Майорське” було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації “Людина в біді”. Благодійна організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн. Однак учора вдень незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 лютого у МВС повідомили, що до Авдіївки прибули 32 тонни гуманітарної допомоги.

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