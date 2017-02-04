Бойовики не пропустили 26 тонн гумдопомоги на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Бойовики не пропустили чотири вантажівки з 26 тоннами гуманітарної допомоги на окуповану територію Донбасу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Нещодавно в КПВВ “Майорське” було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації “Людина в біді”. Благодійна організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн. Однак учора вдень незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 лютого у МВС повідомили, що до Авдіївки прибули 32 тонни гуманітарної допомоги.