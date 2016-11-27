Боевики навеселе вели огонь по жилому дому в Саханке - штаб АТО

В штабе отмечают, что после того как боевики приняли "праздничное", начали развлекаться. Развлечения заключались в том, что те вели огонь из пулеметов и автоматов по жилому дому в Саханке.

Кроме того, в сообщении добавляют, что возможно, "наконец, мирные люди на оккупированных территориях начнут верить собственным глазам и фактам, а не телевидению оккупантов".

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на мариупольском направлении между Славным и Еленовкой произошло часовое боестолкновение.