Боевики навеселе вели огонь по жилому дому в Саханке - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня подразделение оккупантов, которое они называют "девятым отдельным штурмовым механизированным полком морской пехоты" решил отметить свой профессиональный праздник, в качестве "развлечения" устроил обстрел жилого дома в Саханке. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В штабе отмечают, что после того как боевики приняли "праздничное", начали развлекаться. Развлечения заключались в том, что те вели огонь из пулеметов и автоматов по жилому дому в Саханке.
Кроме того, в сообщении добавляют, что возможно, "наконец, мирные люди на оккупированных территориях начнут верить собственным глазам и фактам, а не телевидению оккупантов".
Как сообщал УНН, за минувшие сутки на мариупольском направлении между Славным и Еленовкой произошло часовое боестолкновение.