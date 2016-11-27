Бойовики напідпитку вели вогонь по житловому будинку у Саханці - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні підрозділ окупантів, який вони називають “дев’ятим окремим штурмовим механізованим полком морської піхоти” вирішив відзначити своє професійне свято, в якості “розваги” влаштував обстріл житлового будинку у Саханці. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У штабі зазначають, що після того як бойовики навживались “святкового”, почали розважатися. Розваги полягали у тому, що ті вели вогонь з кулеметів та автоматів по житловому будинку у Саханці.
Крім того, в повідомленні додають, що можливо, “нарешті, мирні люди на окупованих територіях почнуть вірити власним очам і фактам, а не телебаченню окупантів”.
Як повідомляв УНН, минулої доби на маріупольському напрямку між Славним та Оленівкою відбулося одногодинне бойове зіткнення.