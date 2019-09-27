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Боевики в Донбассе хранят поврежденные боеприпасы на заводах и предприятиях - разведка

Киев • УНН

 • 12282 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы. Некоторые партии боеприпасов повреждены коррозией, что приводит к многочисленным пожарам. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

Боевики в Донбассе хранят поврежденные боеприпасы на заводах и предприятиях - разведка

“Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы. При этом, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения”, — сказал Гуцуляк.

По его словам, решением командования российских оккупационных войск непригодные к применению боеприпасы хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения запрещено. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются.

“Указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения”, — сообщил Гуцуляк.

Напомним, командование вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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