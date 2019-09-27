Бойовики на Донбасі зберігають пошкоджені боєприпаси на заводах і підприємствах - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Росія продовжує поставку з’єднанням і частинам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) зброї та боєприпасів через неконтрольовані ділянки кордону. Деякі партії боєприпасів пошкоджені корозією, що призводить до численних пожеж. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
“Росія продовжує поставку з’єднанням і частинам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ зброї та боєприпасів через неконтрольовані ділянки кордону. При цьому, окремі партії завезених з РФ артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їх детонації у місцях зберігання”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, рішенням командування російських окупаційних військ непридатні до застосування боєприпаси зберігати на складах ракетно-артилерійського озброєння заборонено. Вони розмішуються на тимчасово обладнаних майданчиках колишніх заводів та розграбованих окупантами підприємств і майже не охороняються.
“Зазначена практика окупантів зберігання боєприпасів і вибухових речовин призводить до чисельних випадків пожеж і детонацій. Для запобігання акцій протесту, у разі нещасних випадків із загибеллю людей, російські адміністрації завчасно поширюють дезінформацію про терористичну діяльність підрозділів Об’єднаних сил, щоб мати змогу перекласти вину і уникнути відповідальності за злочини проти місцевого населення”, — повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, командування збройних сил РФ розпочало підготовку до чергового етапу посилення бойових спроможностей російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.