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Боевики "ЛНР" заняли сотню метров украинского берега в Станице Луганской

Боевики "ЛНР" заняли сотню метров украинского берега в Станице Луганской

Киев  •  УНН

 • 27231 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Несколько месяцев назад представители так называемой "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и под видом СЦКК (Совместного центра по контролю и координации прекращения огня) дежурят на подконтрольном Украине берегу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Несколько месяцев назад представители так называемой "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и под видом СЦКК дежурят фактически на подконтрольном Украине берегу. Они без оружия, но в российском камуфляже, делают замечания и снимают тех, кто переходит мост", - сообщили в СМИ.

Также отмечается, что мост является стратегическим, ведь через него проходит единственный в Луганской области путь с непризнанной "ЛНР" на подконтрольную Украине территорию, где действует украинская власть и выплачивают пенсии.

"По минским соглашениям, линия разграничения здесь проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно - и через середину моста. В 2015 году часть этого моста была подорвана. А пять месяцев назад здесь развели войска и начали ремонт разрушенного участка. Отремонтированная секция находится еще над украинским берегом. Далее мост проходит над Северским Донцом и выходит уже на контролируемую "ЛНР" территорию", - отметили в СМИ.

Указано, что когда летом от моста отвели войска и он стал нейтральной территорией - на нем остались офицеры с украинской части СЦКК и представители самопровозглашенной "ЛНР" - под видом той же СЦКК.

"Однако Украина не признает ее "ЛНРскую" часть с декабря 2017 года, когда оттуда вышли российские офицеры. Впрочем, это не останавливает "представителей ЛНР в СЦКК" от того, чтобы проводить осмотр на нейтральной части моста. Более того, находятся они не в центре моста, а сразу возле отремонтированного участка, который находится на правом, "украинском" берегу. Таким образом "ЛНР" фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и имеют символическую присутствие на другом берегу Северского Донца", - добавили в СМИ.

Также отмечается, что представители "ЛНР" ходят в камуфляже российского образца и синих касках "СЦКК", наблюдают за потоком людей и время от времени что-то говорят в рации. Они могут делать замечания людям, пересекающим мост, требовать какие-то документы и "разрешения ЛНР" и запрещать съемку на своей части.

Указано, что в течение дня мост в Станице Луганской пересекают более 10 тыс. человек в обе стороны. Подавляющее большинство - это жители неподконтрольных территорий, которые едут за пенсиями или к банкоматам, и сразу же возвращаются.

Напомним, мост в Станице Луганской открыли 20 ноября после приезда Президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские Национальные Новости

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