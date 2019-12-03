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Бойовики "ЛНР" зайняли сотню метрів українського берега в Станиці Луганській

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кілька місяців тому представники так званої "ЛНР" перейшли міст у Станиці Луганській й під виглядом СЦКК (Спільного центру з контролю та координації припинення вогню) чергують на підконтрольному Україні березі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

“Кілька місяців тому представники так званої „ЛНР“ перейшли міст у Станиці Луганській й під виглядом СЦКК чергують фактично на підконтрольному Україні березі. Вони без зброї, але в російському камуфляжі, роблять зауваження й знімають тих, хто переходить міст”, — повідомили у ЗМІ.

Також зазначається, що міст є стратегічним, адже через нього проходить єдиний на Луганщині шлях з невизнаної “ЛНР” на підконтрольну Україні територію, де діє українська влада і виплачують пенсії.

“За Мінськими угодами, лінія розмежування тут проходить через середину річки Сіверський Донець, а відповідно — і через середину мосту. У 2015 році частина цього мосту була підірвана. А п’ять місяців тому тут розвели війська й почали ремонт зруйнованої ділянки. Відремонтована секція перебуває ще над українським берегом. Далі міст проходить над Сіверським Донцем й виходить вже на контрольовану „ЛНР“ територію”, — зазначили в ЗМІ.

Вказано, що коли влітку від мосту відвели війська і він став нейтральною територією — на ньому залишилися офіцери з української частини СЦКК і представники самопроголошеної “ЛНР” — під виглядом тієї ж СЦКК.

“Однак Україна не визнає її „ЛНРівську“ частину з грудня 2017 року, коли звідти вийшли російські офіцери. Утім, це не зупиняє „представників ЛНР у СЦКК“ від того, щоб проводити огляд на нейтральній частині мосту. Навіть більше, перебувають вони не в центрі мосту, а одразу біля відремонтованої ділянки, яка знаходиться на правому, „українському“ березі. Таким чином „ЛНР“ фактично пересунули лінію розмежування десь на 100 метрів і мають символічну присутність на іншому березі Сіверського Донця”, — додали у ЗМІ.

Також зазначається, що представники “ЛНР” ходять в камуфляжі російського зразка й синіх касках “СЦКК”, спостерігають за потоком людей й час від часу щось говорять у рації. Вони можуть робити зауваження людям, що перетинають міст, вимагати якісь документи і “дозволи ЛНР” та забороняти зйомку на своїй частині.

Вказано, що впродовж дня міст в Станиці Луганській перетинають більше 10 тис. людей в обидві сторони. Переважна більшість — це жителі непідконтрольних територій, які їдуть за пенсіями чи до банкоматів, й одразу ж повертаються.

Нагадаємо, міст в Станиці Луганській відкрили 20 листопада після приїзду Президента України Володимира Зеленського.

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