Боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 25 обстрелов. Потерь среди наших военных нет ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на донецком направлении боевики из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Невельское, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое и Зайцево. По Авдеевке огонь вел танк.
На луганском направлении из артиллерии 152 миллиметра захватчики обстреливали Новотошковское, из гранатометов и стрелкового оружия - Катериновку и Новоалександровку.
Кроме того, на мариупольском направлении боевики из минометов обстреляли Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское и Гнутово.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО шестеро украинских бойцов получили ранения .