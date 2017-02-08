Бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку доби бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Втрат серед наших військових немає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на донецькому напрямку бойовики з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве. По Авдіївці вогонь вів танк.
На луганському напрямку з артилерії 152 міліметри загарбники обстрілювали Новотошківське, з гранатометів і стрілецької зброї — Катеринівку та Новоолександрівку.
Крім того, на маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське та Гнутове.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО шестеро українських бійців отримали поранення.