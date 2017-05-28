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Боевики 20 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины - штаб АТО

Киев • УНН

 • 7620 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. С начала суток подразделения российско-террористических бандформирований 20 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины, применяя в том числе и тяжелое артиллерийское вооружение, которое запрещено минского договоренностям, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики 20 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины - штаб АТО

Так, во время одного из таких враждебных обстрелов сегодня в очередной раз пострадали мирные граждане и городская инфраструктура Донбасса.

На приморском направлении, начиная ориентировочно с 6.30 часов утра, в течение полутора часов пророссийские незаконные вооруженные формирования совершили интенсивный обстрел оборонительных укреплений сил АТО под Красногоровка . Боевики использовали минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение танков и БМП, гранатометы. В то же время они выпустили более 10 снарядов из РСЗО "Град" по жилым кварталам этого населенного пункта. В результате этого серьезных разрушений подверглись местные больница, школа и десятки жилых домов. Несколько местных жителей получили незначительные ранения и травмы.

Позже боевики дважды открывали огонь из 120-мм минометов по нашим позициям в районе Широкино. С минометов калибра 82 мм - вблизи Чермалык. Неподалеку Лебединского бандиты применяли гранатометы, а у Марьинки - крупнокалиберные пулеметы.

"Донецкое направление. На этой части фронта пророссийские бандформирования еще до рассвета несколько раз открывали огонь из 120-мм минометов и вооружения танка по нашим оборонных укреплениях в районе поселка Луганское, что на Светлодарск дуге. А в пригороде Авдеевки НЗФ били из артиллерийских систем калибра 122 мм и гранатометов различных модификаций. Севернее, у Каменки и Новоселовка Вторая, наши укрепления попали под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

"Луганский направление. С начала суток бандформирования дважды открывали огонь по нашим опорных пунктах неподалеку Новоалександровки из крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии из гранатометов накрывали опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Донца и Катериновки ", - добавили в штабе АТО.

С начала суток потерь среди бойцов ВС Украины не было.

Напомним, вчера на мариупольском направлении произошло 24 обстрелы со стороны врага.

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