Бойовики 20 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 20 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, застосовуючи, зокрема, й важке артилерійське озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Так, під час одного з таких ворожих обстрілів сьогодні вкотре постраждали мирні громадяни та міська інфраструктура Донбасу.
На приморському напрямку, починаючи орієнтовно з 6.30 години ранку, впродовж півтори години проросійські незаконні збройні формування здійснили інтенсивний обстріл оборонних укріплень сил АТО під Красногорівкою. Бойовики використовували міномети калібрів 120 й 82 мм, озброєння танків й БМП, гранатомети. Водночас вони випустили понад 10 снарядів з РСЗВ “Град” по житлових кварталах цього населеного пункту. В результаті цього серйозних руйнувань зазнали місцеві лікарня, школа та десятки житлових будинків. Декілька місцевих мешканців отримали незначні поранення й травмування.
Пізніше бойовики двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях в районі Широкиного. З мінометів калібру 82 мм — поблизу Чермалика. Неподалік Лебединського бандити застосовували гранатомети, а біля Мар’їнки — великокаліберні кулемети.
“Донецький напрямок. На цій частині фронту проросійські бандформування ще до світанку декілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння танку по наших оборонних укріпленнях в районі селища Луганське, що на Світлодарській дузі. А у передмісті Авдіївки НЗФ били з артилерійських систем калібру 122 мм та гранатометів різних модифікацій. Північніше, біля Кам’янки та Новоселівки Другої, наші укріплення потрапили під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів,” — йдеться в повідомленні.
“Луганський напрямок. З початку доби бандформування двічі відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів. Згодом з гранатометів накривали опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Донця та Катеринівки,” — додали у штабі АТО.
З початку доби втрат серед бійців ЗС України не було.
Нагадаємо, вчора на маріупольському напрямку сталося 24 обстріли з боку ворога.