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Boston Dynamics показала робота, который способен автономно сортировать детали двигателя

Boston Dynamics показала робота, который способен автономно сортировать детали двигателя

Киев  •  УНН

17:17 • 4265 просмотра

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Boston Dynamics представила нового робота с автономной системой сортировки деталей автомобильного двигателя. Робот способен самостоятельно обнаруживать изменения в среде и адаптироваться к ним с помощью датчиков.

Компания Boston Dynamics продемонстрировала своего усовершенствованного робота, который автономно сортирует детали автомобильного двигателя. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал компании.

Детали

В Boston Dynamics подчеркнули, что действия робота выполняются автономно, без "заданных или дистанционно управляемых движений".

Робот способен обнаруживать и реагировать на изменения в окружающей среде (например, движущиеся приборы) и сбои в действии (например, неспособность вставить крышку, спотыкание, столкновение с окружающей средой) с помощью комбинации датчиков зрения, силы и проприоцепции

- отметили в компании. 

В дополнение к автономно выполняемым задачам, видео демонстрирует впечатляющие адаптивные - и мощные - приводы, когда робот поворачивается на талии.

Напомним,

Илон Маск заявил, что Tesla начнет производить роботов-гуманоидов для внутреннего использования с 2025 года. Компания планирует продавать их другим фирмам с 2026 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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