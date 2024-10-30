Boston Dynamics показала робота, который способен автономно сортировать детали двигателя
Киев • УНН
Boston Dynamics представила нового робота с автономной системой сортировки деталей автомобильного двигателя. Робот способен самостоятельно обнаруживать изменения в среде и адаптироваться к ним с помощью датчиков.
Компания Boston Dynamics продемонстрировала своего усовершенствованного робота, который автономно сортирует детали автомобильного двигателя. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал компании.
Детали
В Boston Dynamics подчеркнули, что действия робота выполняются автономно, без "заданных или дистанционно управляемых движений".
Робот способен обнаруживать и реагировать на изменения в окружающей среде (например, движущиеся приборы) и сбои в действии (например, неспособность вставить крышку, спотыкание, столкновение с окружающей средой) с помощью комбинации датчиков зрения, силы и проприоцепции
В дополнение к автономно выполняемым задачам, видео демонстрирует впечатляющие адаптивные - и мощные - приводы, когда робот поворачивается на талии.
Напомним,
Илон Маск заявил, что Tesla начнет производить роботов-гуманоидов для внутреннего использования с 2025 года. Компания планирует продавать их другим фирмам с 2026 года.