Boston Dynamics показала робота, который способен автономно сортировать детали двигателя

Компания Boston Dynamics продемонстрировала своего усовершенствованного робота, который автономно сортирует детали автомобильного двигателя. Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал компании.

Детали

В Boston Dynamics подчеркнули, что действия робота выполняются автономно, без "заданных или дистанционно управляемых движений".

Робот способен обнаруживать и реагировать на изменения в окружающей среде (например, движущиеся приборы) и сбои в действии (например, неспособность вставить крышку, спотыкание, столкновение с окружающей средой) с помощью комбинации датчиков зрения, силы и проприоцепции - отметили в компании.

В дополнение к автономно выполняемым задачам, видео демонстрирует впечатляющие адаптивные - и мощные - приводы, когда робот поворачивается на талии.

Напомним,

Илон Маск заявил, что Tesla начнет производить роботов-гуманоидов для внутреннего использования с 2025 года. Компания планирует продавать их другим фирмам с 2026 года.