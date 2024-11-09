Booking Holdings объявила о масштабных изменениях в структуре компании
Киев • УНН
Владелец Booking.com и Kayak планирует сокращение персонала в рамках бизнес-реорганизации. Компания намерена оптимизировать расходы и повысить эффективность операций, детали будут объявлены позже.
Booking Holdings объявила о сокращении рабочих мест в рамках бизнес-реорганизации. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Компания Booking Holdings, которая владеет такими брендами, как Booking.com и Kayak, объявила о намерении сократить количество рабочих мест в рамках более широких изменений, направленных на оптимизацию бизнеса и сокращение расходов, в частности, на недвижимость.
Хотя точное количество сокращенных должностей не было озвучено, компания отметила, что в ближайшее время предоставит дополнительную информацию о сроках реализации этих изменений и их влиянии на работников и финансовые показатели. Этот шаг является частью стратегии, которая призвана повысить эффективность операций и адаптировать компанию к новым рыночным условиям.
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