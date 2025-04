Болтон обсудил с секретарем Совбеза РФ вопросы, связанные с Украиной

"Встретился сегодня в Иерусалиме со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Мы и наши команды обсудили вопросы, связанные с Украиной, контролем над вооружениями, Венесуэлой, а также другие темы", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

Помощник президента США отметил, что с нетерпением ждет запланированную на вторник трехстороннюю встречу с Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Переговоры Патрушева с Болтоном прошли за закрытыми от прессы дверями и продлились полтора часа. Перед их началом собеседники лишь позволили журналистам сделать несколько фотографий.

Напомним, в Совбезе РФ приоткрыли завесу тайны относительно круга вопросов встречи Патрушева и Болтона.

Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 24 червня 2019 р.