Болтон обговорив з секретарем Радбезу РФ питання, пов'язані з Україною

"Зустрівся сьогодні в Єрусалимі зі своїм російським колегою Миколою Патрушевим. Ми і наші команди обговорили питання, пов'язані з Україною, контролем над озброєннями, Венесуелою, а також інші теми", - написав Болтон на своїй сторінці в Twitter.

Помічник президента США зазначив, що з нетерпінням чекає заплановану на вівторок тристоронню зустріч з Патрушевим і главою Ради нацбезпеки Ізраїлю Меїром Бен-Шаббатом.

Переговори Патрушева з Болтоном пройшли за закритими від преси дверима і тривали півтори години. Перед їх початком співрозмовники лише дозволили журналістам зробити кілька фотографій.

Нагадаємо, у Радбезі РФ привідкрили завісу таємниці щодо кола питань зустрічі Патрушева та Болтона.

Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 24 червня 2019 р.