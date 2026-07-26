Более 75% поляков негативно оценили деятельность Владимира Зеленского - опрос

Новый опрос показал, что большинство жителей Польши негативно оценивают деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Негативную оценку высказали 75,8% респондентов. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский под пристальным вниманием. Поляки вынесли вердикт. В Польше вырос скептицизм в отношении Владимира Зеленского. Новый опрос для Wirtualna Polska показывает, что целых три четверти поляков не одобряют деятельность украинского президента. Более того, даже электорат правящей коалиции не единогласно поддерживает украинского лидера в этом вопросе - пишет издание.

Согласно результатам исследования, 75,8% опрошенных поляков негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского. Из них 41,9% респондентов выбрали вариант «очень негативно», а еще 33,9% – «скорее негативно». В то же время положительно деятельность президента Украины оценили 16,9% участников опроса, среди которых 1,5% респондентов – оценили его как «безусловно хорошо», тогда как 15,4% указали «достаточно хорошо». Еще 7,3% участников опроса выбрали вариант «нет мнения».

Напомним

Опрос CBOS показал, что 59% поляков поддерживают решение президента Навроцкого лишить Зеленского ордена. В то же время 75% респондентов считают, что Польша и Украина должны сотрудничать перед российской угрозой.