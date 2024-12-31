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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 7 тысяч спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь по всей Украине - ГСЧС

Более 7 тысяч спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь по всей Украине - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

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ГСЧС разворачивает масштабное дежурство на Новый год с привлечением 7 тысяч спасателей и 2 тысяч единиц техники. Служба призывает граждан соблюдать правила безопасности во время празднования.

В новогоднюю ночь более 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники будут дежурить по всей стране. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали 

Пока украинцы готовятся встречать Новый год, чрезвычайники продолжают выполнять свою миссию. В праздничную ночь более 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС будут дежурить по всей стране, чтобы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. 

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности, особенно при использовании пиротехники, украшения елок и праздничных застолий. Ваша внимательность поможет сделать дежурство для спасателей спокойным. 

Пусть грядущий год будет радостным, теплым и безопасным для всех украинцев! ГСЧС напоминает: в случае необходимости помощь всегда рядом.

Гадания и приметы: развлечения на Новый год30 дек. 2024, 16:13 • 121737 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоПроисшествия
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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