Более 7 тысяч спасателей будут дежурить в новогоднюю ночь по всей Украине - ГСЧС

В новогоднюю ночь более 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники будут дежурить по всей стране. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Пока украинцы готовятся встречать Новый год, чрезвычайники продолжают выполнять свою миссию. В праздничную ночь более 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС будут дежурить по всей стране, чтобы оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности, особенно при использовании пиротехники, украшения елок и праздничных застолий. Ваша внимательность поможет сделать дежурство для спасателей спокойным.

Пусть грядущий год будет радостным, теплым и безопасным для всех украинцев! ГСЧС напоминает: в случае необходимости помощь всегда рядом.

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