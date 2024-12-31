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Понад 7 тисяч рятувальників чергуватимуть у новорічну ніч по всій Україні - ДСНС

Понад 7 тисяч рятувальників чергуватимуть у новорічну ніч по всій Україні - ДСНС

Київ • УНН

 • 25572 перегляди

ДСНС розгортає масштабне чергування на Новий рік із залученням 7 тисяч рятувальників та 2 тисяч одиниць техніки. Служба закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час святкування.

У новорічну ніч понад 7 тисяч рятувальників і понад 2 тисяч одиниць техніки чергуватимуть по всій країні. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі 

Поки українці готуються зустрічати Новий рік, надзвичайники продовжують виконувати свою місію. У святкову ніч понад 7 тисяч рятувальників і більше 2 тисяч одиниць техніки ДСНС чергуватимуть по всій країні, щоб оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. 

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час використання піротехніки, прикрашання ялинок та святкових застіль. Ваша уважність допоможе зробити чергування для рятувальників спокійним. 

Нехай прийдешній рік буде радісним, теплим і безпечним для всіх українців! ДСНС нагадує: у разі потреби допомога завжди поруч.

Ворожіння та прикмети: розваги на Новий рік30.12.24, 18:13 • 156226 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоПодії
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