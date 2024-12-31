Понад 7 тисяч рятувальників чергуватимуть у новорічну ніч по всій Україні - ДСНС
Київ • УНН
ДСНС розгортає масштабне чергування на Новий рік із залученням 7 тисяч рятувальників та 2 тисяч одиниць техніки. Служба закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час святкування.
У новорічну ніч понад 7 тисяч рятувальників і понад 2 тисяч одиниць техніки чергуватимуть по всій країні. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Поки українці готуються зустрічати Новий рік, надзвичайники продовжують виконувати свою місію. У святкову ніч понад 7 тисяч рятувальників і більше 2 тисяч одиниць техніки ДСНС чергуватимуть по всій країні, щоб оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час використання піротехніки, прикрашання ялинок та святкових застіль. Ваша уважність допоможе зробити чергування для рятувальників спокійним.
Нехай прийдешній рік буде радісним, теплим і безпечним для всіх українців! ДСНС нагадує: у разі потреби допомога завжди поруч.
Ворожіння та прикмети: розваги на Новий рік30.12.24, 18:13 • 156226 переглядiв