Услугами мобильного приложения "Резерв+", территориальных центров комплектации и центров предоставления административных услуг для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже более четырех миллионов украинцев, информирует Ситуационный центр Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

"По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 08 по 14 июля) учетные данные через резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан. Всего по состоянию на 14 июля 2024 года количество обновлений достигло более 4 000 000", - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

Как сообщалось ранее, "Резерв+" стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных. На втором месте - ЦПАУ, на третьем - ТЦК и СП.

Примерно 90-100 тысяч ежедневно: в Минобороны рассказали, сколько украинцев уже обновили данные в Резерв+